41ª Maratona Internacional de Porto Alegre é marcada por quebra de recordes e presença de mais de 10 mil pessoas; veja fotos

Mais de 10 mil atletas amadores e de elite se reuniram para transformar as ruas da Capital em uma grande pista de corrida na manhã deste domingo (31). A 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre teve largada às 6h, em frente ao BarraShoppingSul, sob temperatura agradável e condições favoráveis para os corredores superarem seus recordes pessoais na prova dos 42km.

E assim, a história foi feita. No pelotão de elite, quebra de recorde da competição entre homens e mulheres e menor tempo em uma maratona brasileira foram atingidos.

Vencedores quebram recordes e se emocionam na chegada

Daniel Kiprono Sang foi o grande vencedor da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. O queniano completou o percurso de 42,195 km em 2h10min21s.

Além de estabelecer a melhor marca da prova da história, o tempo de Sang também quebrou o recorde em uma maratona brasileira, que pertencia a Vanderlei Cordeiro de Lima. Comentarista da transmissão da Gaúcha Esportes, Vanderlei havia registrado 2h11min19s em 2002.

Entre as mulheres, a etíope Gelane Senbete ficou com o título. Ela completou o trajeto em 2h31min16s. A marca quebra o recorde feminino da competição, que pertencia à queniana Ednah Mukhwana, que completou a prova em 2h32min41s, em 2013.

Veja o momento da chegada do queniano Daniel Kiprono Sang

Veja a chegada da etíope Gelane Senbete

Confira quem são e os tempos dos 10 primeiros colocados na prova masculina

Daniel Sang (Quênia) – 2h10min21s Eliasa Kibet (Quênia) – 2h10min59s Victor Kimplimo (Quênia) – 2h11min11s Nicolas Kiptoo Kosgei (Quênia) – 2h11min43s Hillary Biwott (Quênia) – 2h12min26s Giovani dos Santos (Brasil) – 2h12min56s Vestus Cheboi Chemjor (Quênia) – 2h13min53s Antonio Marco Pereira de Araujo (Brasil) – 2h17min18s Givaldo Araujo de Sena (Brasil) – 2h19min12s Paul Kibet (Quênia) – 2h19min59s

Confira quem são e os tempos das 10 primeiras colocadas na prova feminina

Gelane Senbete (Etiópia) – 2h31min16s Lucy Nthenya (Quênia) – 2h31min26s Emily Chebet (Quênia) – 2h33min10s Vivian Kiplagati (Quênia) – 2h33min41s Florencia Borelli (Argentina) – 2h35min39s Jessica Ladeira Soares (Brasil) – 2h37min32s Rejane Ester Bispo da Silva (Brasil) – 2h39min39s Vaniclea Moura dos Santos (Brasil) – 2h39min56s Gladys Kemboi (Quênia) – 2h40min18s Marcela Cristina Gomez (Brasil) – 2h44min41s