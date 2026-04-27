Zverev avança em Madri e enfrentará Menšík nas oitavas de final

Semifinalista dos últimos sete torneios Masters do circuito, o alemão Alexander Zverev já está nas oitavas de final em Madri, na Espanha, onde venceu as edições de 2018 e 2021 e foi finalista 2022. Nesta segunda-feira (27), ele derrotou o francês Térence Atmane, 47º do mundo, por 6/3 e 7/6 (7/2).
Número 3 do ranking mundial, Zvereve terá como próximo adversário o tcheco Jakub Menšík (27º), que eliminou o russo Karen Khachanov (16º) por 6/4 e 7/6 (13/11).
O confronto entre eles é inédito no circuito.
Medvedev e Cobolli despacham qualifiers
O russo Daniil Medvedev, que em 2024 e 2025 chegou às quartas em Madri, e o italiano Flavio Cobolli, 13º do ranking, terminaram com as boas campanhas dos qualifiers Nicolai Budkov Kjær e Daniel Vallejo, respectivamente.
Ex-líder do ranking e atual 10º colocado, Medvedev venceu o norueguês Kjær (140º) em sets diretos (6/3 e 6/2).
Cobolli passou pelo paraguaio Vallejo, 96º do mundo, que nesta temporada venceu os Challengers de Itajaí (Brasil) e Concepción (Chile), pelos mesmos 6/3 e 6/2.
Medvedev e Cobolli já se enfrentaram em três oportunidades, com duas vitórias do russo, ambas em 2024, na terceira rodada do US Open e nas quartas de final do Masters de Pequim.