Zico leva encanto do futebol ao cinema e causa alvoroço em SP: Ele está acima de tudo

A pré-estreia do documentário Zico, o Samurai de Quintino, em São Paulo, nesta quarta-feira, 15, provou que o legado do ídolo do Flamengo transcende qualquer clubismo.

"Sou santista, mas quis vir assistir ao filme porque acho que Zico foi o maior depois do Pelé", falou o fã Marcos Vinicius, 71, no meio de centenas de pessoas que lotaram o Shopping Iguatemi, na zona oeste, para conferir a película em primeira mão.

Os flamenguistas, no entanto, compareceram em peso como se estivessem no Maracanã. Eles cantaram o hino do clube antes das exibições e, quando viram o ídolo chegar e posar para uma sessão de fotos, se aglomeraram na tentativa de conseguir um autógrafo. Pacientemente, o astro atendeu parte dos fãs.

UM DOCUMENTÁRIO FEITO POR JOÃO WAINER

O novo filme leva o encanto do futebol de Zico aos cinemas de todo o Brasil a partir de 30 de abril. Dirigido por João Wainer, o trabalho reúne imagens de arquivo e depoimentos inéditos de familiares e nomes como Ronaldo Fenômeno, os ex-técnicos Carlos Alberto Parreira e Paulo César Carpegiani, e o colunista do Estadão Mauro Beting.

"Não é um filme sobre vitória e derrota", explica Wainer. "O importante é o que o Zico deixa como legado, e isso é algo muito maior do que o futebol. Ele é um cara muito correto, que está acima de qualquer rivalidade. Ele está acima de tudo."

Filho do imigrante português José Antunes Coimbra e caçula de seis irmãos, Zico nasceu em 1953 e foi criado no bairro de Quintino Bocaiúva, zona norte do Rio. Como era pequeno e franzino, Arthur passou a ser chamado de Arthurzinho e, com o tempo, Arthuzico. Até que o apelido Zico pegou e ficou eternizado.

Ele construiu sua trajetória como protagonista de uma das fases mais vitoriosas do Flamengo. No início dos anos 1980, foi o nome central de um time que entrou para a história ao conquistar a Libertadores de 1981 e, meses depois, vencer o Liverpool no Mundial Interclubes, em Tóquio. Camisa 10 clássico, o meia rubro-negro combinava inteligência tática, precisão nas bolas paradas e faro de gol.

Pela seleção brasileira, sua imagem ficou ligada ao brilho e também à frustração. Na Copa de 1982, na Espanha, foi o maestro do esquadrão de Telê Santana que encantou o mundo pelo estilo ofensivo, embora tenha caído diante da Itália em um dos jogos mais memoráveis da história.

O ponto alto de Zico fora do Brasil aconteceu na passagem pela Udinese, entre 1983 e 1985, quando virou uma atração do futebol italiano.