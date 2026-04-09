WTorre avança em acordo de R$ 50 milhões com banco para vender naming rights do Allianz Parque

O Allianz Parque não deve ser mais chamado assim. A WTorre, responsável pela administração da arena do Palmeiras, tem negociação avançada com o banco digital Nubank pela venda dos naming rights do estádio.

Chamado de Allianz Parque desde 2014, ano da inauguração da arena palmeirense, o estádio deve ganhar outro nome por razões financeiras. Executivos da WTorre avaliam que valor pago pela seguradora Allianz referente aos direitos de nome da arena está ultrapassado.

O Nubank se dispôs a pagar pouco mais de R$ 50 milhões por ano para comprar essa propriedade, quase o dobro do que tem pagado a Allianz, segundo publicou O Globo e confirmou o Estadão.

Há mais de uma década, a WTorre vendeu os naming rights à seguradora por R$ 300 milhões e amarrou um contrato de 20 anos, com vigência até 2034.

A seguradora pagava, nos primeiros anos, R$ 15 milhões anuais. Como os valores são corrigidos, ano a ano, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), atualmente, a Allianz desembolsa cerca de R$ 27 milhões.

A WTorre terá de fazer um acordo com a Allianz para encerrar o contrato, que ainda tem mais oito anos de duração. Existe uma multa prevista no acordo em caso de rescisão.

O Allianz Parque foi um dos primeiros estádios do País que teve os naming rights vendidos. E o nome da seguradora alemã pegou com facilidade. Há, porém, o entendimento de que o contrato atual está defasado para os padrões atuais, dado que o acordo é antigo.

O interesse do banco fez a WTorre ter certeza de que poderia ganhar mais com a cessão dos naming rights da arena, valorizada por causa das muitas apresentações musicais de artistas nacionais e internacionais, e que foi palco de alguns dos títulos mais importantes da história do Palmeiras nos últimos anos.

Em 2025, a arena recebeu 32 jogos e 27 shows, além de 200 eventos corporativos. Mais de 2 milhões de pessoas passaram pelo local no ano passado.

O Nubank enxerga a arena como uma plataforma com grande potencial de negócios. Caso conclua a compra, no novo contrato, a fintech deve ter o direito de promover eventos internos na arena, usar camarotes e cadeiras VIPs para jogos, concertos e eventos.

Recentemente, o banco comprou os naming rights do novo estádio do Inter Miami, time de Lionel Messi, e batizou o nome da arena de Nu Stadium.