William Ribeiro, jogador condenado por tentativa de homicídio, se envolve em nova agressão a árbitro; veja vídeo

Condenado por tentativa de homicídio por agredir um árbitro em jogo da Série A2 do Campeonato Gaúcho em 2021, o ex-jogador William Ribeiro se envolveu em um novo episódio de violência contra a arbitragem. O fato ocorreu no último sábado (11), durante uma partida de futebol 7, em Pelotas.

William Ribeiro teria atingido o árbitro Leandro Ávila com um soco no rosto durante a partida entre AMVA x Raça, pela etapa de Pelotas de torneio organizado pela Federação Gaúcha de Futebol 7 (FGF7). O árbitro registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.

De acordo com Leandro, a confusão começou após William ter sido expulso por cometer uma falta. Incomodado com a decisão, o ex-jogador partiu para cima dele e o atingiu com um soco, conforme o relato do árbitro.

— Mais um caso envolvendo este cidadão, agora comigo. Depois de aplicar um vermelho por ele chutar o adversário sem a bola, ele saiu, voltou e me deu um soco no lado esquerdo do rosto. Estou entrando com processo contra ele. Não cabe mais — relatou Leandro ao ge.

Confira o momento da agressão:

Terceira vez

Esse seria o terceiro caso de agressão a um árbitro envolvendo William Ribeiro. Em julho de 2022, ele teria agredido outro árbitro, também durante um jogo amador de futebol 7. Leandro afirma que a indignação vai além da agressão sofrida devido ao histórico de violência do jogador.

— Vou levar adiante. Isso não pode passar impune. Um cara desses precisa estar enjaulado. Ele não pode estar no esporte — completou.

Nota oficial da Federação Gaúcha de Futebol 7 (FGF7):



