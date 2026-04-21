Wembanyama, do San Antonio Spurs, é eleito por unanimidade o melhor defensor da NBA

Victor Wembanyama confirmou as expectativas e foi anunciado como o vencedor do prêmio de Defensor do Ano da NBA. Aos 22 anos, o pivô do San Antonio Spurs não apenas faturou o troféu pela primeira vez, mas o fez quebrando recordes: ele se tornou o jogador mais jovem da história a receber a honraria e o primeiro a ser eleito de forma unânime desde que o prêmio foi criado.

O domínio do francês na temporada 2025-26 foi incontestável. Ele liderou a liga com uma média de 3,1 tocos por partida. Para garantir o troféu, o atleta precisou superar o histórico de lesões que o tirou da disputa no ano anterior.

Desta vez, ele atingiu a meta mínima de 65 jogos exigida pela liga. Com a conquista, Wembanyama se junta a lendas como David Robinson e Kawhi Leonard na galeria de grandes defensores da franquia texana.

Agora, o foco se volta para a premiação de MVP. Após o domínio defensivo, o pivô é um dos favoritos para levar também o prêmio de jogador mais valioso da temporada.