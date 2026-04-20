Wembanyama brilha e Spurs voltam aos playoffs da NBA após 7 anos com boa vitória sobre Portland

Victor Wembanyama foi o nome do retorno do San Antonio Spurs aos playoffs da NBA após sete anos. Em sua terceira temporada no basquete norte-americano, o pivô francês chega pela primeira vez ao mata-mata com estilo. Foram 35 pontos anotados no triunfo soberano sobre o Portland Trail Blazers do técnico brasileiro Tiago Splitter, por 111 a 98.

Dominante desde o começo, os Spurs lideraram os três primeiros períodos e apenas administraram a boa vantagem no quarto decisivo para largar com a vitória e confirmar seu favoritismo; Dono da segunda melhor campanha da Conferência Oeste, com 62 triunfos em 82 rodadas, o time texano é apontado coo forte candidato às finais.

Wembanyama mostrou que chega motivado e calibrado após frustrante temporada passada na qual sua equipe ganhou apenas 34 vezes. O gigante francês acertou cinco de seis tentativas de bolas de três e foi o cestinha da partida também indo bem nos arremessos de dois, concluindo oito bolas de quadra.

Os armadores De'Aaron Fox e Stephon Castle anotaram 17 pontos cada e tabém foram importantes no resultado dos Spurs, pela primeira vez em um playoff sem o lendário técnico Gregg Popovich, substituído justamente por Mitch Jhonson, sem ex-auxiliar.

"Tivemos muitas primeiras vezes este ano", disse Mitch Johnson, ressaltando a volta aos playoffs e a estreia de muitos jovens na fase decisiva da NBA. "Obviamente, esta está no topo da lista quando se fala em uma vitória nos playoffs, mas acho que nosso grupo fez um ótimo trabalho em lidar com tudo com tranquilidade, estando presente no momento e focado em cada etapa", destacou.

O técnico comemorou a boa apresentação do grupo e elogiou Wembanyama. "Há uma expectativa comum de um nível mais elevado de preparação, atenção aos detalhes, sutileza, competitividade, fisicalidade, em tudo. E acho que existe um desejo genuíno desse jovem de participar disso. Este é o primeiro jogo de playoff dele, e ele tem grandes expectativas e objetivos para si mesmo."

FAVORITOS MOSTRAM FORÇA

Além do San Antonio Spurs, os outros três principais candidatos ao título da NBA jogaram neste domingo diante de suas torcidas e apenas o Detroit Pistons decepcionou. Atual campeão e melhor campanha do Oeste, o Oklahoma City Thunder não tomou conhecimento do Phoenix Suns, arrasando por 35 pontos de diferença: 119 a 84.

Já o sempre temido Boston Celtics provou que chega forte aos playoffs ao humilhar o Philadelphia 76ers também com mais de 30 pontos de vantagem: 123 a 91. Depois de flertar com a melhor campanha no geral - foi o melhor do Leste -, o Detroit Pistons preparou grande festa para receber o Orlando Magic, mas acabou surpreendido e perdendo por 112 a 101.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE DOMINGO:

Boston Celtics 123 x 91 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 119 x 84 Phoenix Suns

Detroit Pistons 101 x 112 Orlando Magic

San Antonio Spurs 111 x 98 Portland Trail Blazers

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

New York Knicks x Atlanta Hawks