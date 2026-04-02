Wembanyama brilha com 41 pontos, Spurs vencem Warriors e emplacam 10ª vitória seguida na NBA

O francês Victor Wembanyama voltou a ser protagonista em mais uma rodada da NBA. Com grande atuação, ele anotou 41 pontos em apenas 29 minutos e comandou a vitória do San Antonio Spurs sobre o Golden State Warriors por 133 a 127, em San Francisco. Foi o décimo triunfo consecutivo da equipe texana, que segue firme na briga pelo topo da Conferência Oeste.
Além de liderar a pontuação da partida, Wembanyama alcançou uma marca histórica pela franquia: tornou-se o primeiro jogador dos Spurs a registrar 'double-double' consecutivos com pelo menos 40 pontos.
O controle do jogo foi construído ainda no primeiro tempo. Os Spurs foram para o intervalo vencendo por 70 a 49. Na volta dos vestiários, administraram a vantage, mesmo diante de uma tentativa de reação dos Warriors, que atuaram sem Gui Santos, ausência importante na rotação recente da equipe.
A vitória mantém o San Antonio na vice-liderança do Oeste, agora com 58 triunfos, atrás apenas do Oklahoma City Thunder, que soma 60. Já o Golden State segue pressionado na décima colocação, com 36 vitórias, ainda tentando se firmar na zona de classificação.
Outro destaque da rodada foi o Philadelphia 76ers, que não tomou conhecimento do Washington Wizards e venceu fora de casa por 153 a 131. Paul George liderou o time com 39 pontos e foi decisivo para manter a equipe na sétima posição da Conferência Leste, agora com 42 vitórias.
No topo do Leste, o Detroit Pistons segue na liderança com 55 triunfos, enquanto o Boston Celtics aparece logo atrás, com 51. A equipe de Boston também teve boa atuação ao bater o Miami Heat por 147 a 129, fora de casa, com Jaylen Brown sendo o grande nome da partida ao marcar 43 pontos.
Confira os resultados desta quarta-feira:
- Orlando Magic 101 x 130 Atlanta Hawks
- Washington Wizards 131 x 153 Philadelphia 76ers
- Miami Heat 129 x 147 Boston Celtics
- Chicago Bulls 126 x 145 Indiana Pacers
- Houston Rockets 119 x 113 Milwaukee bucks
- Memphis Grizzlies 119 x 130 New York Knicks
- Toronto Raptors 115 x 123 Sacramento Kings
- Utah Jazz 117 x 130 Denver Nuggets
- Golden State Warriors 113 x 127 San Antonio Spurs
Acompanhe os jogos desta quinta-feira:
- Charlotte Hornets x Phoenix Suns
- Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves
- Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
- Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers
- Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans
- Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs