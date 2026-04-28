Vôlei Renata volta a vencer o Praia Clube e é o primeiro finalista da Superliga masculina

Vôlei Renata faz ótima temporada. Pedro Teixeira / Divulgação/Vôlei Renata

O Vôlei Renata, de Campinas (SP), não deu chances ao Praia Clube e garantiu a primeira vaga na decisão da Superliga masculina.

Nesta segunda-feira (27), mesmo jogando em Uberlândia (MG), o time comandado pelo argentino Horacio Dileo fez 3 a 0, parciais de 27/25, 25/18 e 25/19, após uma hora e 29 minutos.

— Mérito desse grupo fantástico. É lógico que a gente quer muito esse título da Superliga, é o nosso grande sonho. Nós iremos com todas as nossas forças, toda a nossa energia, mas é uma temporada mágica, né? Chegar em mais uma final, esse grupo, depois de vencer a Copa do Brasil, vencemos o Sul-Americano, Paulista e agora mais uma final de Superliga. Então, pra todo mundo, parabéns — comentou o levantador e capitão Bruninho.

Após vencer o primeiro confronto, em Campinas, por 3 a 1, a equipe paulista só encontrou alguma dificuldade na reta final do primeiro set, quando fez 24 a 20, mas viu o adversário encaixar uma ótima sequência e empatar em 24 a 24.

Com 18 acertos, o ponteiro Adriano foi o principal pontuador do Vôlei Renata e da partida. O central Matheus Pinta terminou com 12 e o oposto argentino Bruno Lima anotou 10 pontos.

O oposto Franco, que marcou 13 vezes, foi o único jogador do Praia Clube a ultrapassar a marca de 10 pontos.