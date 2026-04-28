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Em Uberlândia
Notícia

Vôlei Renata volta a vencer o Praia Clube e é o primeiro finalista da Superliga masculina

Equipe paulista venceu por 3 sets a 0 em Uberlândia e disputará o título da Superliga no dia 10 de maio.

André Silva

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