Vitória Sena quebra recorde brasileiro dos 100 metros com barreiras que perdurava desde 2001

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Vitória Sena comemora quebra de recorde. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

O grande nome do segundo dia de provas do 5º Troféu Adhemar Ferreira da Silva de Atletismo, que está sendo disputado em Bragança Paulista (SP), foi Vitória Sena. A atleta do Praia Clube (MG) bateu o recorde brasileiro dos 100 metros com barreiras que durava 25 anos.

Com o tempo de 12seg69, a paulista de 28 anos superou os 12seg71, que pertenciam à Maurren Maggi desde 2001.

A marca de Vitória é a segunda melhor do mundo na temporada, atrás apenas dos 12seg67 da sul-africana Marione Fourie e a terceira melhor da história da América do Sul.

— É muito gratificante conseguir essa marca, o trabalho que eu venho fazendo com o treinador (Katsuhico) Nakaya está dando resultado. Foi uma base intensa, treinamos muito, e o resultado está aí. É uma coisa que eu venho imaginando, almejando, desde que eu era sub-20, bater esse recorde — disse uma emocionada Vitória Sena.

Os mais rápidos

Ana Carolina Azevedo fez recorde pessoal nos 100 metros. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) e Erik Cardoso (Sesi-SP) foram os campeões dos 100 metros.

Na prova feminina, Ana fez 11seg11, o seu recorde pessoal, para garantir a medalha de ouro. Gabriela Mourão (Pinheiros) foi a segunda colocada, com 11seg44, e Daniele Campigotto (Clube de Atletismo de Chapecó-SC) conquistou o bronze (11seg78).

— Foi uma prova super boa, porque a prova fica forte quando temos grandes adversárias, isso nos estimula mais. Eu venho fazendo ótimos treinos com o Nakaya e esse era um tempo que a gente já estava esperando. Agora, é só ter paciência que dá para melhorar mais — afirmou a velocista de 27 anos, que em fevereiro, bateu o recorde brasileiro e sul-americano dos 60 metros.

Entre os homens, Erik Cardoso, atual recordista brasileiro e sul-americano dos 100 metros com 9seg93, venceu em Bragança Paulista com o tempo de 10seg13. Jorge Vides (Pinheiros) e Felipe Bardi (Sesi-SP) fizeram 10seg27, desempatando nos centésimos de segundo.

— Foi uma prova bem rápida e eu fiz um tempo bom. Agora é continuar trabalhando para os próximos objetivos. Até pensei que poderia ter dado um tempo mais baixo, porque vinha treinando muito bem — disse Erik, que também quebrou o recorde brasileiro e sul-americano dos 60 metros em fevereiro.