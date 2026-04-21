Vini Jr. marca na vitória do Real Madrid sobre o Alavés e pede desculpas para a torcida

Sob a preocupante expectativa de ficar pela segunda temporada sem a conquista de um título, o Real Madrid deu um alento ao seu torcedor, nesta terça-feira, ao derrotar o limitado e valente Alavés, por 2 a 1, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Autor do segundo gol, Vinicius Jr. pediu desculpas para a torcida, após ser vaiado no início da partida, apontado como um dos protagonistas dos últimos fracassos do time.

Com o resultado, o time, que amargou eliminações na Champions League e Copa do Rei, alcançou os 73 pontos, seis a menos que o líder Barcelona. Já o Alavés, derrotado depois de quatro jogos, segue com apenas 33 pontos e poderá entrar na zoa de rebaixamento até o final da rodada.

Com vigor para aproveitar a má fase do Real, o Alavés criou a primeira grande chance no primeiro minuto de jogo. Angel Pérez foi lançado nas costas de Carreras, mas não teve confiança para finalizar a jogada.

O Real respondeu com Bellingham e Valverde na sequência, mas foi o Alavés que levou mais perigo em finalização forte de Martínez defendida pelo goleiro Lunin.

O jogo estava surpreendentemente equilibrado até os 30 minutos, quando um chute de Mbappé desviou na zaga e atrapalhou o goleiro Sivera: 1 a 0.

O Alavés sentiu a desvantagem no placar, enquanto o Real ganhou confiança. As tímidas vaias endereçadas ao seus principais jogadores sumiram e chances foram criadas para a marcação de um segundo gol.

No melhor momento do Real Madrid na partida, um lance de apreensão. Militão acertou chute na trave e na sequência reclamou de uma lesão e deixou o gramado andando para o vestiário com problema muscular na perna esquerda.

O Alavés voltou a atacar nos acréscimos quando Martinez acertou a trave e forçou Lunin a fazer boa defesa em dois lances seguidos. Mbappé ainda tentou um gol de coberto no último lance da primeira etapa, mas não teve`êxito.

O segundo tempo começou caracterizado pela diferença técnica das equipes. Com isso, o Real dominou e foi pressionando o Alavés. Aos quatro minutos, o segundo gol. Vinicius Jr. foi lançado e bateu de fora da área para aumentar a vantagem no placar. Na comemoração, o atacante fez gesto de desculpas à torcida, que trocou vaias de início do jogo por aplausos.

O jogo ficou com o vencedor praticamente definido. Restava saber o placar. E o Real foi atrás da goleada. Brahim Diaz só não fez o terceiro porque a zaga tirou em cima da linha.

Mas a facilidade no ataque deixou o setor defensivo desconcentrado e o Alavés quase diminuiu com Martinez, mas Lunin foi bem mais uma vez. Depois Parada acertou a trave do Real. Aleñá foi travada e pediu pênalti, não marcado.