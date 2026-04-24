Vini Jr. faz no 100º jogo de Mbappé, mas Real cede 1 a 1 ao Bétis no último lance e se complica

A promessa de Álvaro Arbeloa de ganhar os sete últimos jogos de La Liga em busca de um título na temporada durou somente uma partida. Nesta sexta-feira, em visita ao Bétis na abertura da 33ª rodada, a equipe vencia até o último lance, quando levou o 1 a 1 e se complicou de vez em La Liga.

Em seu 100° jogo pelo clube merengue, o francês Mbappé pouco produziu, mas viu o time ficar em vantagem com o vaiado Vini Jr. O segundo triunfo seguido após a queda nas quartas da Champions League parecia certo, até uma jogada individual de Antony, já nos acréscimos, custar o resultado em gol de Bellerín, que hjá defendeu o líder Barcelona.

O Real Madrid fica oito pontos atrás do rival catalão (82 a 74), que ainda joga na rodada, neste sábado, na casa do Getafe, na qual empatou os últimos quatro confrontos além de ter uma derrota. Antes de se enfrentarem no clássico, o Barcelona tem outra visita indigesta, contra o Osasuna.

O jogo começou elétrico, com as equipes abertas e buscando o gol. Babamku era quem mais levava perigo do lado do Bétis, enquanto Mbappé queria se destacar, porém desperdiçou duas chances de cara ao chutar pelo alto.

Vaiado a cada toque de bola, Vini Júnior abriu o marcador aos 17 minutos após o goleiro Valles rebater a batida de longe de Valverde. Comemorou retribuindo a provocação, colocando a mão na orelha 'cobrando' mais apupos.

Mbappé parecia ansioso por fazer coisas boas em seu 100° jogo e cometia erros incomuns, até em dribles simples. Os companheiros, porém, estavam mais ligados e rapidamente o domínio merengue se fez valer, com a equipe superior em campo e a todos momento perto de mais gols.

Quinto colocado, mas machucado por causa da eliminação diante do Braga nas quartas de final da Liga Europa, o Bétis vinha de somente um triunfo em oito jogos e pressionado a espantar a má fase. Porém, carecia de melhor produção de Antony.

O brasileiro pouco fazia e quando apareceu, foi em bate-papo descontraído com o compatriota Vini Jr. Em pressão na reta final, o Bétis chegou forte no gol de Lunin, que parou duas finalizações perigosas do camisa 7 revelado no São Paulo.

O tão buscado gol de Mbappé veio após o intervalo e em uma linda troca de passes com oito minutos. Mas Alexander Arnold estava impedido na hora do cruzamento de três dedos e o lindo voleio do francês acabou invalidado.

O Real Madrid voltou da pausa ainda mais dinâmico após passar alguns apertos nos minutos finais. A ordem era chegar ao segundo gol para esfriar os ânimos da equipe do Bétis.

O planejado gol do alívio não saiu e o Bétis novamente cresceu. Em saída errada, Antony tocou para Hernández soltar uma bomba e Lunin fazer milagre. Arbeloa, vendo o rival crescer, demorava a reforçar a marcação - começou com os meias Valverde, Pitarch e Bellingham se revezando na marcação.

Esperou 27 minutos para 'fechar a casinha' com Camavinga e Alaba acionados. Ao mesmo tempo, Manuel Pellegrini respondeu com o ovacionado Isco. O zagueiro brasileiro Natan quase empatou por duas vezes. O Real Madrid tentava segurar o resultado com bastante gente atrás e só se arriscava com Mbappé e Vini Jr. nos contragolpes.