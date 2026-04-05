Vila Nova vence o Atlético-GO de virada e põe fim a tabu no clássico goiano pela Série B

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De pênalti, Marquinhos Gabriel empatou para o Vila. Roberto Corrêa / Vila Nova FC/Divulgação

Com uma virada no final do jogo, o Vila Nova-GO venceu por 2 a 1 o Atlético-GO, neste sábado (4), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela terceira rodada do Brasileirão Série B. Com isso, quebrou o incômodo jejum de três jogos sem vencer o rival neste ano.

Os gols da virada foram Marquinhos Gabriel e Gustavo Puskas na etapa final. O Atlético saiu na frente com Marrony. O Vila Nova conquistou também a primeira vitória na competição, onde segue invicto e soma cinco pontos.

Por outro lado, os visitantes veem a situação ficar cada vez pior ao conhecerem a terceira derrota seguida. Isso deixa o Atlético-GO na lanterna da competição, com zero ponto e saldo negativo de três gols.

Com o apoio de sua torcida, o Vila Nova teve mais volume ofensivo e posse de bola, mas o rival foi mais efetivo. Os visitantes, porém, foram letais e abriram o placar aos 30 minutos. Geovane recebeu o passe na ponta esquerda e cruzou com precisão para Marrony, que cabeceou forte no peito do goleiro do Helton Leite, que não conseguiu evitar o gol.

Na etapa final, o jogo seguiu parecido, com o Vila Nova indo para cima em busca do empate. Aos 17 minutos, o árbitro marcou pênalti de Igor Henrique em cima de Rafinha Silva. Na cobrança, o experiente Marquinhos Gabriel deslocou o goleiro e deixou tudo igual.

O último terço do jogo ficou mais morno. Mas o Vila Nova, mesmo diante desse cenário, se arriscou mais, foi para cima e foi recompensado com o gol da vitória. Aos 42, Tito recuou a bola para o goleiro Vladimir, que se atrapalhou e perdeu para Gustavo Puskas que, com o gol aberto, não perdoou e virou o placar.

Os dois rivais voltam a campo no meio da semana, mas por outra competição, a Copa Verde, que está na terceira rodada. O Vila Nova visita o Primavera-MT na quarta-feira (8), às 19h, enquanto o Atlético-GO segue na sequência de jogos fora de casa e, na terça-feira (7), enfrenta o Cuiabá, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 1 ATLÉTICO-GO

VILA NOVA - Helton Leite; Elias (Hayner), Pedro Romano, Caio Marcelo e Higor Luiz; Willian Maranhão (Nathan Camargo), João Vieira (Ryan) e Dudu; Marquinhos Gabriel, Janderson (Emerson Urso) e Rafa Silva (Gustavo Puskas). Técnico: Guto Ferreira.

ATLÉTICO-GO - Vladimir; Ewerthon, Tito, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano (Ariel), Igor Henrique e Marrony (Gustavo Coutinho); Assis (Guilherme Marques), Geovany Soares (Bruno José) e Léo Jacó (Léo Tocantins). Técnico: Eduardo Souza.

GOLS - Marrony, aos 30 minutos do primeiro tempo, Marquinhos Gabriel, aos 19 e Gustavo Puskas aos 42 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Higor, Dudu e Gustavo Puskas (Vila Nova), Cristiano e Léo Jacó (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 103.900,00.

PÚBLICO - 5.389 torcedores.