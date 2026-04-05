Esportes

Em Goiânia

Vila Nova vence o Atlético-GO de virada e põe fim a tabu no clássico goiano pela Série B

Vila Nova conquistou a primeira vitória na competição, quebrando jejum de três jogos contra o Atlético-GO.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS