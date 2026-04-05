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Vice-campeã olímpica, Ana Beatriz Corrêa anuncia aposentadoria: "O vôlei me deu tudo"

Bia foi prata em Tóquio e atuou por clubes no Brasil, EUA, Itália e Turquia

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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