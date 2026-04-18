"Víamos como um imortal": Hortência lamenta a morte de Oscar, o Mão Santa

O esporte brasileiro está em luto pela morte de Oscar Schmidt, o Mão Santa, que morreu na sexta-feira (17), aos 68 anos, após sofrer um mal-estar em Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo.

Uma das vozes mais emocionadas ao lembrar o ídolo foi a de Hortência de Fátima Marcari, a Hortência, companheira de geração e amiga pessoal de Oscar.

No programa SuperSábado, da Rádio Gaúcha, ela falou sobre a dor da perda:

— Víamos Oscar como um imortal. Sabemos que (a morte) acontece com todo mundo, mas não conseguimos imaginar. Ontem foi um dia muito triste, não só para mim, como amiga, mas para o mundo do esporte inteiro — disse Hortência, que reconheceu que a notícia não veio sem aviso. — Não é que não esperávamos, pois sabíamos que ele estava passando por um momento de saúde delicado — completou.

Oscar durante os Jogos Olímpicos de 1996. FIBA / Reprodução

Oscar Daniel Bezerra Schmidt foi internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Santana do Parnaíba, onde não resistiu. Ele deixa a mulher, Maria Cristina, e dois filhos, Filipe e Stephanie. É irmão do apresentador da TV Globo Tadeu Schmidt.

Para Hortência, o legado de Oscar vai além dos recordes. Ela lembrou do amor que ele tinha pelo país e da mensagem que sempre quis transmitir às novas gerações.

— O Oscar era um cara muito patriota. Dá para ver, pela reação dele dentro de quadra, o quanto ele lutava e vibrava a cada cesta que fazia. Essa questão do patriotismo é muito importante para qualquer atleta de alto rendimento — observou. — Ele queria mostrar para a geração nova que nada é obra do acaso, é tudo fruto de preparação. Essa é uma mensagem muito importante que o Oscar passava para todo mundo — emendou.

A ex-jogadora também destacou os valores que Oscar carregava dentro e fora das quadras.

— O Oscar tinha muito fortes dentro dele os valores olímpicos, não só no esporte, mas também na família e na forma como tratava a todos — comentou Hortência.

Uma vida de recordes

Astro anotou 49.737 pontos na carreira. MARIE HIPPENMEYER / AFP

Oscar Schmidt anotou seus primeiros pontos em 1975 e sua última cesta em 2003. Em 1.615 partidas ao longo da carreira, marcou 49.737 pontos, com média de 30,7 por jogo.

É o maior pontuador da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos em cinco edições dos Jogos: 1980, 1984, 1988, 1992 e 1996.

Também é recordista de pontos em uma única partida olímpica: 55, contra a Espanha, em Seul, em 1988.

Amor à Pátria

Oscar ajudou o Brasil a vencer os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987. FIBA / Reprodução

Pela seleção brasileira, marcou 7.693 pontos. O principal título com a camisa verde e amarela veio em 23 de agosto de 1987, em Indianápolis.

Na final dos Jogos Pan-Americanos contra os Estados Unidos, no Market Square Arena, casa do Indiana Pacers, o Brasil perdia por 14 pontos no intervalo. Oscar anotou 46 pontos na partida e liderou a virada no segundo tempo. O placar final foi 120 a 115.

Entre os derrotados estavam futuros astros da NBA: David Robinson, Danny Manning e Rex Chapman.

A imagem de Oscar com a rede de uma das cestas no pescoço, deitado no chão, aos prantos, tornou-se um símbolo do esporte brasileiro.

Em 1984, Oscar foi selecionado no draft da NBA pelo New Jersey Nets, em uma lista que incluía Michael Jordan, Charles Barkley, John Stockton e Hakeem Olajuwon.

Tinha 26 anos e 2,05 m de altura. Abriu mão do contrato porque, como profissional, perderia o direito de jogar pela seleção brasileira nas Olimpíadas. Voltou ao Caserta, clube italiano onde atuou por oito temporadas.

Em 2013, foi consagrado no Hall da Fama do Basquete, em Springfield, Massachusetts. Recebeu a homenagem com a boina negra que usava para esconder a falta de cabelos, resultado da quimioterapia para tratar um câncer no cérebro, descoberto em 2011. Após cirurgias e sessões de tratamento, anunciou que estava curado.

Despedida

Oscar foi cremado na noite de sexta-feira com a camisa da Seleção Brasileira. A cerimônia de despedida ocorreu de forma reservada e contou apenas com a presença de familiares.

O local da cremação não foi divulgado. A informação sobre a despedida íntima foi confirmada pela família, que publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo as manifestações de apoio após a morte do ex-jogador.