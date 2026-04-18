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Adeus ao astro
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"Víamos como um imortal": Hortência lamenta a morte de Oscar, o Mão Santa

Ex-jogadora de basquete homenageou o amigo e ídolo neste sábado (18), na Rádio Gaúcha; maior pontuador olímpico morreu na sexta-feira (17)

Zero Hora

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