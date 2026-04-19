Veja como foi o primeiro dia de playoffs da NBA

Lakers venceram os Rockets, com LeBron e Bronny James em quadra. SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A bola laranja subiu para a disputa dos playoffs da NBA neste sábado (18) e todos os mandantes venceram o primeiro jogo da série. Foram quatro partidas realizadas, com triunfos do Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, New York Knicks e Los Angeles Lakers.

Veja detalhes sobre os jogos abaixo.

Cleveland Cavaliers 126 x 113 Toronto Raptors

Os Cavs não tiveram problemas para superar o adversário. Donovan Mitchell foi o cestinha, com 32 pontos marcados, enquanto James Harden ditou o ritmo da equipe, com duplo-duplo de 22 pontos e 10 assistências.

Os Raptors sofreram no garrafão e o destaque do time foi RJ Barrett, com 24 pontos marcados. O segundo jogo da série será na segunda-feira (20), às 20h, novamente em Cleveland.

Denver Nuggets 116 x 105 Minnesota Timberwolves

A dúvida sobre a presença de Anthony Edwards desde o início da série foi sanada no primeiro jogo. O astro dos Timberwolves jogou, mas não evitou a derrota da sua equipe, mesmo com 22 pontos marcados.

O início da partida até foi melhor de Minnesota, mas os Nuggets dominaram a partir do segundo quarto. Nikola Jokic terminou com triplo-duplo de 25 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. O cestinha foi Jamar Murray, com 30 pontos, sendo 16 de lances livres. O segundo jogo será na segunda, às 23h30min, em Denver.

New York Knicks 113 x 102 Atlanta Hawks

O domínio da partida foi total dos Knicks, que lideraram o placar do início ao fim. Jalen Brunson anotou 28 pontos e foi cestinha do jogo. Destaque também para Karl-Anthony Towns, com 25 pontos marcados.

Do lado dos Hawks, o veterano C.J. McCollum foi o destaque, com 26 pontos. A diferença da contribuição do banco de reservas foi um fator determinante para o resultado, com os reservas dos Knicks marcando 20 contra 13. O segundo duelo da série será na segunda, às 21h, em Nova Iorque.

Los Angeles Lakers 107 x 98 Houston Rockets

O primeiro jogo da série teve desfalques de peso para ambos os times. Os Lakers não tiveram Luka Doncic e Austin Reaves. LeBron James esteve em quadra e marcou 19 pontos, mas o grande destaque foi Luke Kennard, com 27 pontos, convertendo a cinco bolas de três pontos que tentou.

Os Rockets não contaram com Kevin Durant e isso pesou para a equipe. Nenhum jogador ultrapassou os 20 pontos. O segundo jogo da série será na terça-feira (21), às 23h30min, em Los Angeles.

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