Vasco x Olímpia hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Vasco e Olímpia se enfrentam nesta quinta-feira (30) pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, no São Januário, no Rio de Janeiro.
Escalações para Vasco x Olímpia
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Hugo Moura, Tchê Tchê e Rojas; Nuno Moreira, Adson (Marino) e Spinelli (Brenner). Técnico: Bruno Lazaroni.
Olímpia: Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Mateo Gamarra, Gustavo Vargas e Alan Rodriguez; Juan Fernando Alfaro; Lezcano, Richard Sánchez, Richard Ortiz e Romeo Benítez; Adrian Alcaraz. Técnico: Pablo Sánchez.
Onde assistir a Vasco x Olímpia
A partida será transmitida ao vivo no Paramount+.
