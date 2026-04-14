Vasco e Audax Italiano se enfrentam nesta terça-feira (14), às 21h, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre em São Januário, no Rio de Janeiro.
Escalações para Vasco x Audax Italiano
Vasco: Léo Jardim, Puma, Cuesta, Freitas, Piton; Hugo, JP, Rojas (França); Nuno Moreira, Marino (Adson) e Spinelli. Técnico: Renato Portaluppi
Audax Italiano: Ahumada; Rebolledo, Ferrario, Ortiz, Piña e Matus; Collao, Mateos e Aedo; Troyansky e Chiaverano. Técnico: Gustavo Lema
Arbitragem para Vasco x Audax Italiano
Hernan Heras, auxiliado por Agustin Berisso e Andres Nievas. VAR: Diego Dunajec (quarteto uruguaio)
Onde assistir a Vasco x Audax Italiano
- O Paramount+ anuncia a transmissão.