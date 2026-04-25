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Vasco Vilaça e Beth Potter vencem etapa inaugural do Circuito Mundial de Triatlo; brasileiros não tem bom desempenho  

A etapa de Samarkand abriu as nove provas da temporada 2026, com pontuação olímpica a partir da terceira.

André Silva

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