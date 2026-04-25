Vasco Vilaça e Beth Potter vencem etapa inaugural do Circuito Mundial de Triatlo; brasileiros não tem bom desempenho  

Vilaça começa temporada na liderança. World Triathlon / Divulgação

A temporada 2026 da World Triathlon Championship Series (WTCS) teve início neste sábado (25), com a disputa da etapa de Samarkand, no Uzbequistão. Os vencedores foram o português Vasco Vilaça e a britânica Beth Potter.

O Brasil teve três atletas na prova e o melhor desempenho foi de Vittoria Lopes, que finalizou a prova feminina em 1h57min48seg e garantiu a 23ª colocação entre as 38 das 40 competidoras que finalizaram a disputa realizada com 1,5 km de natação, 40,2 km de ciclismo e 10 km de corrida.

No masculino, Manoel Messias e Miguel Hidalgo, atual vice-campeão do WTCS não completaram a prova.

Português ganha a primeira

O português Vasco Vilaça, terceiro na classificação da temporada passada, foi o vencedor em Samarkand. Com a marca de 1h43min33seg ele obteve o 11º pódio da carreira e assegurou sua primeira vitória no circuito.

Vilaça foi apenas o 17º na natação, mas recuperou terreno no ciclismo e confirmou a vitória na corrida, superando o alemão Henry Graf, que chegou quatro segundos depois, e o canadense Charles Paquet, terceiro com oito segundos de diferença para o líder.

Feminino

Potter tem duas medalhas olímpicas. World Triathlon / Divulgação

Duas vezes medalhista olímpica de bronze em Paris, nas provas individual e revezamento, a britânica Beth Potter obteve sua quinta vitória no WTCS. Com o tempo de 1h53min17seg, ela deixou para trás a francesa Leonie Periaut (1h52min26seg) e Jeanne Lehair, de Luxemburgo, que fez 1h54min20seg, e completou o pódio.

Esta é a 18ª temporada da WTCS, que terá um total de nove etapas. A prova inaugural, que estava agendada para Abu Dhabi, em março, foi adiada por conta da Guerra no Médio Oriente e dificilmente será remarcada.

O circuito também somará pontos para a qualificação olímpica de Los Angeles 2028, a partir da terceira etapa, em Alghero, Itália.