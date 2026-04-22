Vasco vence Paysandu com dois de Spinelli e abre vantagem na Copa do Brasil

O Vasco deu um passo importante rumo à classificação na Copa do Brasil, ao derrotar o Paysandu por 2 a 0 na noite desta terça-feira pela abertura da quinta fase. No Estádio Mangueirão, em Belém, o time comandado por Renato Gaúcho mostrou oportunismo para construir o placar no jogo de ida.
A vitória em Belém consolida o momento de retomada do Vasco, que vinha de um triunfo importante sobre o São Paulo (2 a 1) no Brasileirão. Para o Paysandu, o revés interrompe a força do fator casa e obriga a equipe paraense a buscar uma vitória por três gols de diferença no Rio de Janeiro. Em caso de igualdade no saldo após os 180 minutos, a vaga será decidida nas penalidades.
O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por um início agressivo do time da casa. O Paysandu assustou logo cedo com um chute potente de Ítalo que explodiu no travessão de Léo Jardim. O Vasco tentou responder com jogadas de Rojas, mas encontrou dificuldades para superar a forte marcação imposta pelo Papão no meio-campo.
Na beira do gramado, Renato Gaúcho demonstrava insatisfação com a lentidão na troca de passes de sua equipe. Enquanto o time carioca tinha a posse, o Bicolor levava perigo em contra-ataques rápidos explorando os espaços nas laterais. O goleiro Léo Jardim precisou trabalhar para evitar que o placar fosse inaugurado antes do intervalo.
Na etapa final, a postura estratégica do Vasco surtiu efeito logo aos 11 minutos. Após um erro de Castro em dividida, Rojas cobrou um lateral rápido para Gómez, que encontrou Spinelli livre dentro da área para abrir o marcador. O gol premiou a inteligência e a velocidade de reação dos visitantes no momento em que o jogo estava truncado.
Aos 16 minutos, o time carioca ampliou a contagem novamente com a estrela de Spinelli. Rojas limpou a marcação pelo lado esquerdo e desferiu um cruzamento com efeito preciso na área. O centroavante se desmarcou com agilidade e testou firme no canto do goleiro Gabriel, anotando o segundo gol vascaíno e silenciando o Mangueirão.
O Vasco ainda chegaria ao terceiro gol aos 47 minutos com Nuno Moreira, mas foi anulado após consulta ao VAR. O árbitro marcou falta de ataque e decretou o placar final em 2 a 0 para o clube carioca.
Agora, o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Corinthians, em São Paulo, no próximo domingo. Já o Paysandu vira a chave para a Série C e viaja para enfrentar o Itabaiana no sábado. O reencontro entre as duas equipes pela Copa do Brasil está agendado para o dia 13 de maio, no Rio de Janeiro.
FICHA TÉCNICA
PAYSANDU 0 X 2 VASCO
PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Edílson Júnior, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Pedro Henrique (Brian Macapá) (Henrico), Caio Mello e Marcinho; Kauã (Lucas Cardoso), Ítalo (Juninho) e Kleiton (Thalyson). Técnico: Júnior Rocha.
VASCO - Léo Jardim; Puma, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes (Matheus França), Barros, Tchê Tchê (Nuno Moreira) e Johan Rojas (Adson); Andrés Gómez e Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.
GOLS - Spinelli, aos 10 e aos 17 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Pedro Henrique (PAY); Thiago Mendes (VAS).
ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).