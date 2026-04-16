Vários fotógrafos ficaram feridos durante a comemoração de um gol do Bayern

Vários fotógrafos ficaram feridos, e um deles chegou a ficar inconsciente por alguns minutos, na quarta-feira (15), durante a comemoração do gol da vitória do Bayern de Munique contra o Real Madrid (4 a 3), na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

Após o triunfo no jogo de ida, em Madri, uma semana antes, o Bayern chegou a ficar em desvantagem no placar em três ocasiões nesse duelo de volta contra o Real, antes de garantir sua classificação com gols de Luis Díaz e Michael Olise.

Após o gol do ponta francês, vários torcedores escalaram as barreiras de seu setor e correram para celebrar a vitória em uma área do estádio que lhes é restrita. Nesse movimento, eles prensaram os fotógrafos contra as placas de publicidade iluminadas, à medida que avançavam em direção a alguns dos jogadores que estavam do outro lado.

O fotógrafo da Reuters Kai Pfaffenbach publicou o relatório de atendimento da Cruz Vermelha em sua conta no Instagram, observando que um dos fotógrafos envolvidos havia perdido a consciência.

"Para aqueles que estão perguntando: estou bem. Alguns hematomas, mas nenhuma fratura ou ferimento na cabeça", escreveu ele, publicando uma série de imagens que mostram a chegada dos jogadores e a confusão que se seguiu.

"Mas uma pergunta: como isso pôde acontecer?", acrescentou.

Em outras fotos, tiradas de um ângulo diferente, é possível ver fotógrafos presos entre os jogadores, que haviam corrido para comemorar a classificação, os torcedores e as placas de publicidade.

O Bayern entrou em contato muito rapidamente com os fotógrafos feridos, assim como com os torcedores, que pediram desculpas pelo incidente.

"Lamentamos os ferimentos sofridos pelos representantes da imprensa durante a partida entre Bayern e Real Madrid", disse à AFP o Club Nr.12, um dos principais grupos de torcedores de Munique.

"De acordo com as informações que temos, já houve uma conversa a respeito deste assunto entre o Bayern e, ao menos, alguns dos torcedores envolvidos e os torcedores expressaram seu profundo pesar por esses ferimentos não intencionais e pediram desculpas", acrescentou o Club Nr.12.