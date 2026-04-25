Unifacisa supera Corinthians e empata série nas oitavas do NBB

A Unifacisa venceu o Corinthians por 79 a 69, nesta sexta-feira (24), em Campina Grande (PB), e empatou a série melhor de cinco pelas oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB).
Pressionada, após a derrota no jogo 1 em São Paulo, a equipe paraibana foi superado no primeiro quarto (21 a 17), mas a partir do segundo período passou a controlar as ações e foi para o intervalo vencendo por oito (42 a 34).
O terceiro período começou travado, com quase dois minutos sem pontuação, mas a Unifacisa fez 20 a 13 e abriu 15 de frente: 62 a 47.
Nos 10 minutos finais, o Corinthians voltou melhor e conseguiu reduzir parcialmente a diferença, mas não teve forças para evitar a vitória da equipe paraibana.
Com 13 pontos e nove rebotes, o ala Jimmy foi o principal nome da Unifacisa. Outros cinco jogadores marcaram 10 pontos: Henrique Coelho, Leal, Antônio, o venezuelano Yohanner Sifontes e o estadunidense Phillip Carr.
Pelo Corinthians, o ala estadunidense Davaunta Thomas foi novamente o cestinha, com 16 pontos.
As duas equipes voltarão a jogar no domingo (26), às 11h, mais uma vez em Campina Grande.