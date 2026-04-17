Único técnico brasileiro na NBA lamenta morte de Oscar: "Vai fazer muita falta"

Splitter é de uma geração pós-Oscar. KATE FRESE / NBAE / Getty Images via AFP

O basquete brasileiro se despediu de um dos maiores nomes da modalidade nesta sexta-feira (17). Oscar Schmidt, aos 68 anos, morreu no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, interior paulista.

Único técnico brasileiro na NBA, liga de basquete norte-americana, Tiago Splitter lamentou a morte.

— É um ídolo do basquete nacional, sem palavras para dizer sobre a representatividade dele. Oscar representa muito ao nosso basquete e vai fazer muita falta, com toda certeza — disse em entrevista coletiva para os veículos do Brasil.

Ainda que nunca tenha atuado na NBA, Oscar está eternizado no Hall da Fama da liga. O brasileiro chegou a ser escolhido pelo New Jersey Nets no Draft de 1984, mas optou por não assinar o contrato com a equipe.

O ala não quis jogar no Nets porque, como profissional, ele perderia a condição de jogador da seleção brasileira, e não poderia ir mais aos Jogos Olímpicos (foi a cinco: 1980, 1984, 1988, 1992 e 1996).

O "Mão Santa", como ficou conhecido, anotou os 49.737 pontos em 1.615 partidas, com média de 30,7 pontos por jogo. Pela seleção brasileira, Oscar fez 7.963 pontos e teve como principal título o Pan-Americano de 1987 contra os Estados Unidos.

Recordes de Oscar