União Corinthians perde para o Fortaleza Basquete Cearense e está em 11º no NBB

Barnes foi um dos destaques do União Corinthians, apesar da derrota. Carlos Roosewelt / Fortaleza Basquete Cearense/Divulgação

Após uma grande vitória, contra o Flamengo, o União Corinthians voltou à quadra no sábado (4), para encarar o Fortaleza Basquete Cearense e acabou sendo derrotado por 94 a 93, em jogo definido nos segundos finais.

Com o resultado, o time de Santa Cruz do Sul está em 11º lugar na classificação, com 18 vitórias e 16 derrotas e um aproveitamento de 52,9%.

O jogo foi equilibrado em todos os períodos, com uma predominância maior do time de Fortaleza, que atuou em casa, no segundo quarto, quando fez 26 a 21 e abriu quatro de vantagem (45 a 41).

A equipe gaúcha pressionou no último quarto, mas não conseguiu abrir vantagem suficiente para ao menos empatar o jogo.

Com 24 pontos, o ala Gabriel foi o cestinha do Fortaleza Basquete Cearense, que ainda teve como destaque o também ala Bernardo da Silva, que fez 20 pontos, pegou nove rebotes e deu sete assistências.

No União Corinthians, o pivô Devon Scott assinalou mais um duplo-duplo, com 25 pontos e 12 rebotes, enquanto o armador Nate Barnes marcou 23 e deu cinco assistências e o ala colombiano Juan Cárdenas, que terminou com 18 pontos e oito rebotes.

A equipe gaúcha voltará a jogar na terça-feira (7), em Campina Grande (PB), diante da Unifacisa, que está na 12ª posição.