União Corinthians enfrenta Flamengo pelos playoffs do NBB; saiba o horário, ingressos e onde assistir

Presença da torcida tem sido decisiva na campanah do União Corinthians. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

O União Corinthians volta à quadra nesta segunda-feira (27) para a disputa do jogo 3, dos playoffs de oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), diante do Flamengo. A bola irá subir às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul. O canal Xsports anuncia a transmissão.

A equipe gaúcha chega embalada, após uma vitória emocionante por 84 a 83 no sábado (25), diante de mais de 4 mil torcedores, igualando a série melhor de cinco.

Para o diretor de basquete Diego Puntel, a presença do torcedor no ginásio será fundamental.

— Precisamos do Arnão lotado mais uma vez. O torcedor tem feito a diferença e pedimos que todos garantam seu ingresso o quanto antes, pois a demanda está muito grande— alerta o dirigtente.

As entradas já estão à venda, com valores a partir de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), além da opção solidária a R$ 30. Além de pontos físicos na cidade de Santa Cruz do Sul é possível realizar a compra online no site do clube.

Esta será a última partida da série com mando do time gaúcho. Os jogos 4 e 5 estão marcados para o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Confira como está o playoff: