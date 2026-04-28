União Corinthians é dominado pelo Flamengo e fica em desvantagem nos playoffs do NBB

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Alex Negrete fez um duplo-duplo para o Flamengo. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

Após uma grande vitória no segundo joga dos playoffs de oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), o União Corinthians não conseguiu repetir o desempenho e foi derrotado pelo Flamengo, nesta segunda-feira (27), em Santa Cruz do Sul, por 90 a 77.

Com o resultado, o time carioca lidera por 2 a 1 e precisa vencer mais uma partida para se classificar para as quartas de final. A série tem os dois últimos jogos marcados para o Rio de Janeiro, sendo o próximo na quinta-feira (29), às 19h30, no Maracanãzinho.

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— Um primeiro tempo muito abaixo, intensidade e defesa. Eles fizeram uma vantagem muito grande e fica muito difícil de buscar. Reduzimos para 10, mas qualquer bola que eles acertam ampliam pra 15. Agora é tentar fazer um bom jogo lá — disse o ala André Góes, que terminou com 12 pontos.

Como foi o jogo

Mais de 5 mil torcedores compareceram ao ginásio. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

O Flamengo esteve no comando do placar durante todo o jogo. Apesar de contar com mais de 5 mil torcedores no Ginásio Arno Frantz, o União Corinthians não conseguiu fazer valer o fator local.

Logo no primeiro quarto, com o estadunidense Shaq Johnson e o argentino Alex Negrete anotando seis pontos, cada, o time carioca fez 25 a 13 e começou a construir o resultado.

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Mas o domínio rubro-negro foi ainda maior no segundo período, quando a equipe dirigida por Fernando Pereira foi avassaladora. O ala Jhonatan Luz acertou os quatro arremessos que tentou da linha dos três e contribuiu com 14 dos 30 pontos marcados pelo Flamengo, que foi para o intervalo liderando por 22 pontos (53 a 31).

Empurrado pela torcida, o União Corinthians tentou ser um pouco mais intenso no recomeço do jogo e, após ficar 28 pontos atrás, foi reduzindo a diferença, no embalo do colombiano Juan Cárdenas, que fez 12 pontos, contribuindo para que a distância caísse para 13 pontos (73 a 60) ao final do terceiro período.

Mas o Flamengo fez valer sua força coletiva e logo no começo do quarto e último tempo esfriou a reação do time gaúcho, garantindo a vitória por 90 a 77.

Destaques

Armador Nate Barnes encontrou muita dificuldade diante da marcação. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

O Flamengo não teve o cestinha da partida, mas cinco de seus jogadores terminaram com dois dígitos na pontuação. O ala Jhonatan Luz fechou com 16 e nove rebotes. Já o ala argentino Alex Negrete anotou 15.

Sem contar com o armador Alexey Borges, lesionado, a equipe carioca contou com um duplo-duplo do argentino Franco Baralle, que finalizou o jogo com um duplo-duplo de 12 pontos e 11 assistências.

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O ala-armador estadunidense Shaq Johnson marcou 12 pontos e o pivô Wesley contribuiu com 10. O pivô reserva Lucas Doria contribuiu com nove pontos e sete rebotes, além de três assistências.