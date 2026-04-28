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União Corinthians é dominado pelo Flamengo e fica em desvantagem nos playoffs do NBB

Com a vitória fora de casa por 90 a 77, Flamengo abre 2 a 1 e decide vaga no Rio.

André Silva

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