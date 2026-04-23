União Corinthians é derrotado pelo Flamengo nos playoffs do NBB

Negrete teve grande atuação na vitória do Flamengo. Julliana Nascimento / Divulgação/Flamengo

O União Corinthians começou a série das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), com uma dura derrota para o Flamengo. No Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o time de Santa Cruz do Sul perdeu por 102 a 72.

Alex Negrete foi o principal nome do Flamengo e do jogo, ao anotar um duplo-duplo de 30 pontos e 11 rebotes, ambos recordes pessoais no NBB . O ala argentino somou ainda quatro assistências e duas recuperações de bola.

Outros cinco jogadores da equie carioca alcançaram dois dígitos de pontuação, com destaque para os 19 pontos de Wesley Castro. Markeith Cummings (12), Jhonatan Luz (11), Franco Baralle (11) e Gui Deodato (10) também ajudaram na construção do placar centenário.

Pelo União Corinthians, que manteve o jogo equilibrado pelo menos até o intervalo, Fabrício Veríssimo fechou como o maior pontuador, com 15 pontos, além de nove rebotes e duas assistências. Nate Barnes contribuiu com 14 pontos, Jeremy Hollowell anotou 11.

A equipe gaúcha agora terá de buscar uma recuperação em casa. As próximas duas partidas da série acontecem no Poliesportivo Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul, no sábado (25) e na segunda-feira (27).