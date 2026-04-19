UFC: Gilbert Durinho é nocauteado por canadense e anuncia aposentadoria do MMA

Gilbert Durinho encerrou a carreira no MMA neste sábado, 18, após ser derrotado por Mike Malott na luta principal do UFC realizado em Winnipeg, no Canadá. O brasileiro foi nocauteado no terceiro round e anunciou a aposentadoria ainda no octógono.
O combate colocou frente a frente momentos distintos na carreira dos dois lutadores. Enquanto Durinho, ex-desafiante ao cinturão dos meio-médios, vinha de sequência negativa, o canadense entrou embalado por vitórias recentes e contou com o apoio da torcida local.
No octógono, Malott conseguiu controlar as ações desde os primeiros rounds, neutralizando as tentativas de queda do brasileiro e levando vantagem na trocação.
A definição veio no terceiro assalto, quando o canadense conectou um golpe que levou Gilbert Durinho ao chão e, na sequência, acelerou com uma série de socos até a interrupção do árbitro, decretando o nocaute técnico.
Logo após a derrota, Gilbert Durinho deixou as luvas no centro do octógono, gesto tradicional de despedida. Em entrevista, confirmou a decisão e falou sobre o momento. "Trabalhei duro para essa luta, fiz um grande camp. Tive uma excelente carreira, lutei com os melhores e nunca recusei uma luta. Acho que é isso", disse, visivelmente emocionado.
Aos 39 anos, Durinho encerra a trajetória com passagens marcantes pelo UFC, onde atuava desde 2014. Viveu o auge em 2021, quando disputou o cinturão dos meio-médios contra Kamaru Usman, e construiu um cartel com vitórias sobre nomes relevantes da divisão, como Tyron Woodley, Jorge Masvidal e Stephen Thompson.
Nas redes sociais, o perfil do UFC Brasil publicou uma homenagem ao lutador. "Um dos mais BRABOS a pisar no Octógono encerra sua carreira hoje! Obrigado por todas as lutas incríveis, Durinho."