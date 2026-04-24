Uefa suspende argentino Prestianni por comportamento "discriminatório" contra Vini Jr.

Vini Jr. e Prestianni durante jogo da Champions League. Patricia de Melo Moreira / AFP

A Uefa suspendeu o jogador argentino do Benfica Gianluca Prestianni por seis partidas devido a um comportamento "discriminatório". A decisão ocorreu nesta sexta-feira (24), embora três desses jogos estejam em suspenso por um período probatório de dois anos.

O ponta argentino do time português, de 20 anos, foi acusado de chamar o astro do Real Madrid, Vinícius, de "macaco" durante a partida de ida dos playoffs da Champions League, no dia 17 de fevereiro.

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O árbitro ativou o protocolo antirracismo, e Vini, juntamente de outros jogadores do Real Madrid, como o astro francês Kylian Mbappé, denunciou a suposta discriminação.

O jogador argentino, que na ocasião negou as acusações nas redes sociais, foi suspenso pela Uefa para a partida de volta, em que o Real Madrid venceu. Essa partida já é contabilizada para o cumprimento da sanção.

A Uefa decidiu, nesta sexta-feira, suspendê-lo por "um total de seis partidas oficiais em competições da Uefa e/ou jogos de seleções nacionais".

A entidade que comanda o futebol europeu determinou que Prestianni adotou uma "conduta discriminatória (especificamente, homofóbica)" por meio de suas ações.

Ao condenar o jogador por "conduta homofóbica", em vez de por um insulto racista, conforme constava em seu comunicado, a câmara disciplinar da Uefa valida a linha de defesa de Gianluca Prestianni, tal como havia noticiado a ESPN americana.

Três das partidas da sanção ficam suspensas por um período de dois anos e o jogador não precisará cumpri-las, desde que não reincida.

O órgão dirigente do futebol europeu especificou ainda que solicitará à Fifa "a extensão da suspensão em âmbito mundial".