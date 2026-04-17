Uefa abre processo contra o Bayern por incidente que deixou fotógrafos feridos no jogo contra Real Madrid

A Uefa abriu um processo disciplinar contra o Bayern de Munique nesta sexta-feira (17), após vários fotógrafos terem ficado feridos ao final da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na Allianz Arena.

Depois da vitória por 2 a 1 no jogo de ida, em Madri, na semana passada, o Bayern ficou em desvantagem no placar por três vezes na quarta-feira contra o time espanhol (1 a 0, 2 a 1 e 3 a 2), antes de arrancar uma vitória por 4 a 3 nos minutos finais, graças aos gols de Luis Díaz e Michael Olise.

No momento do gol de empate do colombiano, alguns torcedores pularam as barreiras para acessar uma seção do estádio que lhes é vedada: a área situada entre as arquibancadas e as placas de publicidade. Depois que o francês marcou o gol da vitória, os torcedores correram para comemorar com os jogadores, prensando vários fotógrafos contra as placas. Vários fotojornalistas sofreram ferimentos na confusão que se seguiu.

O Bayern entrou em contato com os fotógrafos e torcedores feridos, que se desculparam pelo incidente.

O processo aberto pela Uefa se refere ao "bloqueio de vias públicas", "arremesso de objetos", "invasão de torcedores" e "exibição de mensagem inadequada para um evento esportivo (faixa anti-Uefa)".

"O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa (CEDB) tratará deste assunto oportunamente", declarou a Uefa.

O setor inferior da arquibancada sul, onde ficam os 'ultras' do Bayern na Allianz Arena, já havia sido fechado após o uso de fogos de artifício durante a partida contra o português Sporting em dezembro.

O fechamento foi imposto durante a última partida em casa da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, no final de janeiro.