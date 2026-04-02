Esportes

Parceria

Uber fecha naming rights com Uberlândia e clube passa a adotar marca na Série D

Parceria inclui uso da marca UBERlândia em uniformes, estádio e ações promocionais ao longo da temporada 2026.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS