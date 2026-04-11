Tyson Fury derrota Arslanbek Makhmudov por pontos e desafia Anthony Joshua para setembro

Diante de mais de 60 mil pessoas no estádio do Tottenham, me Londres, o britânico Tyson Fury derrotou o russo Arslanbek Makhmudov, neste sábado, por pontos, após 12 assaltos, e no final desafiou o compatriota Anthony Joshua para setembro, no estádio de Wembley. Os três jurados apontaram Fury como vencedor: 120 a 108 (duas vezes) e 119 a 109.
O primeiro round foi de Makhmudov que foi para o ataque o tempo todo. Fury teve um corte abaixo do olho direito. Makhmudov tentou manter o mesmo ritmo no segundo assalto, mas Fury acertou pelo menos duas boas sequências que abalaram o adversário.
Alternando a guarda de destro e canhoto, Fury passou a dominar o combate no terceiro assalto. Bateu e saiu do alcance do russo, que demonstrou cansaço.
Makhmudov tentou aumentar a potência dos golpes no quarto round, mas recebeu contragolpes de Fury. Quinto assalto foi o mais chato, sem muita emoção.
Sexto round teve Fury se movimentando bem e evitando o confronto, tentando cansar ainda mais Makhmudov. O sétimo assalto teve Makhmudov obtendo três golpes fortes e deixou o estádio em silencio.
Contra-ataque de Fury voltou a funcionar no oitavo assalto, sempre respondendo aos golpes fortes do rival.O panorama não mudou no nono assalto.
O décimo round estava morno por causa do excesso de clinches, mas nos 20 segundo finais Fury acertou duas sequências que abalaram Makhmudov.
O russo tentou travar a luta, Fury atacou a cintura e quase nocauteou no final do 11°. No 12º, Fury dominou de novo e o russo suportou pelo menos dois uppers muito fortes.
Após o anúncio oficial, Fury desafiou Joshua presente nas cadeiras próximas ao ringue. Mas o futuro adversário não quis subir ao ringue e deixou o desafio em aberto.