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Triatleta brasileira morre durante etapa de natação do Ironman Texas, nos Estados Unidos 

Mara Flávia Araújo, 38 anos, desapareceu na água durante a prova e foi encontrada horas depois; causa da morte segue desconhecida

Zero Hora

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