Triatleta brasileira morre durante etapa de natação do Ironman Texas, nos Estados Unidos 

Mara Flávia Araújo morava em São Paulo. Reprodução / @maraflavia

Mara Flávia Araújo, 38 anos, morreu durante a etapa de natação na prova Ironman Texas, nos Estados Unidos, neste sábado (18). Mara era brasileira e morava em São Paulo. As informações são do g1.

Segundo o portal CBS News, a etapa de natação no evento começaria aproximadamente às 6h30min, no North Shore Park. Na prova, haveria uma travessia até o Lago Woodlands, que possui 3,9km e cuja temperatura média da água era cerca de 23°C.

Por volta das 6h, o gabinete do xerife do condado de Montgomery e o Corpo de Bombeiros do município de Woodlands receberam uma ligação relatando o desaparecimento de Mara, conforme a CBS.

A baixa visibilidade no Lago Woodlands dificultou as ações das autoridades para localizar a atelta, mas o radar a encontrou. O corpo de Mara foi retirado da água por volta das 9h, segundo o canal FOX.

Ainda não se sabe a causa da morte da atleta e não há informações sobre quando será o enterro no Brasil.

Repercussão

Após a confirmação da morte, a organização do evento publicou uma nota lamentando o ocorrido:

"Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo IRONMAN Texas de hoje. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda", escreveu.

Quem era Mara Flávia Araújo

Mara era formada em Jornalismo e Marketing e começou sua carreira aos 18 anos, segundo post publicado em suas redes sociais.

Em 2019, quando se mudou para São Paulo e recebeu o diagnóstico de um problema de saúde, Mara passou a investir no esporte e tornou-se triatleta.