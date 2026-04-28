Melqui Galvão, treinador de jiu-jitsu, é preso por suspeita de crimes sexuais contra alunas

Treinador é referência no esporte a nível mundial. @melquigalvaojj / Instagram/Reprodução

O treinador de jiu-jitsu Melqui Galvão foi preso nesta terça-feira (28), em Manaus, pela Polícia Civil de São Paulo. Ele é investigado por suspeita de crimes sexuais contra alunas.

Conforme informado pelo ge.globo, denúncias reunidas pela 8ª Delegacia de Defesa da Mulher foram o suficiente para prisão temporária ser decretada. Ao menos três vítimas relataram os crimes.

Galvão também atua como policial civil. Segundo a investigação, um dos relatos envolve uma adolescente de 17 anos. Ela alegou a prática de atos libidinosos por parte do treinador em uma competição no Exterior. Atualmente, ela está nos Estados Unidos e foi ouvida pelas autoridades do país.

O portal entrou em contato com a polícia, que alegou ter visto uma gravação na qual o treinador admite o ocorrido e oferece compensação financeira para que o caso não seja levado adiante. Uma das três vítimas admitiu que foi alvo dos crimes sexuais quando tinha 12 anos. A idade atual dela foi preservada.

Além da prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Melqui Galvão em Jundiaí, São Paulo.

Popular no meio do jiu-jitsu, o treinador também é pai de Mica Galvão, multicampeão da modalidade.