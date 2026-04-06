Torcida organizada do Corinthians faz protesto no CT e cobra jogadores

Um grupo de torcedores do Corinthians se reuniu na tarde desta segunda-feira em frente ao CT Joaquim Grava, para cobrar jogadores pelo mau momento do time na temporada.

Raniele, Charles, Vitinho e Kaio César foram alguns dos jogadores cobrados pelos torcedores na saída do CT. A torcida conversou com os atletas e exigiu uma vitória no clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

As cobranças ao elenco corintiano se intensificaram ainda mais após a derrota para Internacional por 1 a 0, na Neo Química Arena, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Com o revés, o time chegou a nove jogos seguidos sem vitória em 2026. Além disso, o resultado negativo ainda culminou na demissão de Dorival Júnior.

A última vitória do Corinthians aconteceu há quase dois meses, em 19 de fevereiro, quando o time do Parque São Jorge derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, pela segunda rodada do Brasileirão.

Nesta segunda, o clube fechou a contratação de Fernando Diniz. Aos 52 anos, o treinador estava livre no mercado desde fevereiro, quando foi desligado pelo Vasco. Em 2025, ele levou o time cruzmaltino à final da Copa do Brasil, perdendo o título na final justamente para o Corinthians de Dorival.