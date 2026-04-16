Torcida do Santos vai ao CT para cobrar Cuca, Neymar e elenco após vexame na Sul-Americana

Torcedores do Santos compareceram ao CT Rei Pelé nesta quinta-feira para cobrar o elenco e o comando técnico por melhores resultados. A pressão da torcida vem dois dias após o empate do time com os reservas do Deportivo Recoleta por 1 a 1, na última terça-feira, pela segunda rodada do Grupo D da Sul-Americana.

Segundo o portal ge, o clube permitiu a entrada dos torcedores para que eles se reunissem e conversassem com o time.

Depois do jogo, Jé, presidente da Torcida Jovem, usou as redes sociais para criticar o comportamento de Neymar. O camisa 10 santista não gostou de ser chamado de "mimado" por um torcedor e discutiu na saída do gramado da Vila Belmiro.

Na quarta-feira, Neymar também usou as redes sociais para pedir desculpas pelo incidente. O craque fez uma autocrítica e disse ter se arrependido da postura diante dos xingamentos recebidos.