Torcida do Corinthians estende faixa no Allianz e provoca Palmeiras: Arena Nu tem Mundial

A poucas horas do clássico, a rivalidade já deu o tom fora de campo. Na madrugada deste sábado, torcedores do Corinthians estenderam uma faixa nos arredores do Allianz Parque com a frase "Arena Nu tem Mundial", em provocação ao Palmeiras em meio à votação para mudança do naming rights do estádio.

A movimentação ajudou a inflamar o dérbi deste domingo e ganhou ainda mais repercussão após o banco digital abrir votação para definir o novo nome da arena. As opções são Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

A troca de naming rights ocorre por questões financeiras. O Nubank se dispôs a pagar pouco mais de R$ 50 milhões pelo estádio, aproximadamente o dobro do valor anterior pago pela Allianz à WTorre. A administradora entende que o contrato estava defasado para os padrões atuais de mercado e avançou com a proposta.

Dentro de campo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 18h30, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico chega cercado de tensão e com peso para os dois lados.

O Corinthians tenta virar a chave. Sem vencer há sete rodadas no Brasileirão, a equipe ocupa a 16ª colocação, com 10 pontos, e ainda busca uma resposta após a chegada do técnico Fernando Diniz. A vitória sobre o Platense, pela Libertadores, amenizou o cenário, mas o dérbi surge como teste mais exigente.