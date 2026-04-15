Torcedores pedem saída de Vini Jr. após queda do Real na Champions: 'É uma piada que continue'

A grande apresentação do Real Madrid na queda da Champions League, com derrota por 4 a 3 para o Bayern de Munique, pelas quartas de final - vencia até os 43 minutos da segunda etapa - , contrastou com nova apresentação abaixo do esperado de Vini Jr. O brasileiro foi um dos alvos da revoltada torcida, que 'decretou' o fim de sua passagem no clube.

Em post sobre a eliminação do Real Madrid na página oficial do clube nas redes sociais, não foram poucos os comentários detonando o brasileiro. Seu companheiro de ataque, Mbappé, também não passou ileso. Na visão dos madridistas, Vini tem de buscar novos ares.

"Podem vender 90% do elenco, começando pelo grande Vinicius, que nem precisou tomar banho depois do jogo", detonou um torcedor, revoltado com uma possível "preguiça" do camisa 7, que ainda desperdiçou uma oportunidade incrível no começo da segunda etapa.

"Vinícius já não rende como antes em um clube que exige muito dos seus jogadores. Sua época já passou e ele deve sair do Madrid", cobrou outro. "Vinicius, além de tudo, te rompe o vestiário por suas atitudes. É uma piada que ele continue no Real."

Para muitos, o futebol apresentado pelo brasileiro não vale os milhões que embolsa na Espanha. "Última temporada de Vinicius, já passou o tempo, não joga nem demonstra aos companheiros que merece estar no clube mais grande do mundo. Com o dinheiro da venda dele compramos o Olise (atacante do Bayern de Munique) e um camisa 9, colocando Mbappé na sua posição natural para começar melhor a temporada."