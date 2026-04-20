Torcedores do São Paulo cercam Massis na entrada do CT e cobram demissão de Rui Costa

Membros da Independente, principal torcida organizada do São Paulo, foram ao CT da Barra Funda nesta segunda-feira, 20, para realizar protestos após a derrota por 2 a 1 para o Vasco em meio à crise institucional vivida pela instituição. Eles abordaram o presidente Harry Massis, que chegava de carro ao clube, e cobraram a demissão do executivo de futebol Rui Costa, como mostra registro em vídeo feito pelo portal Arquibancada Tricolor.

Há grande insatisfação com o trabalho feito até aqui pelo departamento de futebol. A troca repentina do treinador Hernán Crespo por Roger Machado foi o estopim para parte da torcida são-paulina. Mesmo no momento em que conseguiu sequência positiva com goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro e vitória por 1 a 0 sobre o Boston River, Roger não teve paz e seu trabalho continuou questionado.

"O técnico daqui é um coitado. Sabe por que ele vai ser mandado embora como foi o Crespo, como foi o Zubeldía? Ele é o menos culpado. Esses caras não têm vergonha na cara, o seu Rui Costa está se escondendo. Tem que mandar embora, tem que mandar embora o Rui Costa", disse Henrique Gomes de Lima, o Baby, presidente da organizada, a Massis.

"É fácil a gente chegar lá e pedir a saída do Roger. E o Rui Costa que trouxe? O Roger não é o culpado, assim como na era o Rogério Ceni na época, o Crespo, o Zubeldía. O jogo suja fica para nós. Vai lá a organizada e derruba o cara. Ô, presidente, manda o Rui embora", concluiu.

Rui Costa está no São Paulo há cinco anos e sobreviveu ao desmoronamento da diretoria após o impeachment de Julio Casares, em janeiro deste ano. Ele foi bancado por Harry Massis e trouxe o ex-lateral Rafinha para ser gerente esportivo e ajudá-lo na condução do departamento, especialmente em questões relacionadas ao vestiário.

A chegada do ex-jogador como gerente esportivo foi pedido do próprio Rui Costa. E já mostra resultados em campo. Desde que Rafinha chegou, foram duas vitórias do São Paulo, com imposição sobre Flamengo e Santos. Os jogadores elogiam publicamente os dois dirigentes.

Na reformulação conduzida por Harry Massis Júnior no São Paulo, o executivo de futebol Rui Costa foi bancado pelo presidente. Completando cinco anos no cargo no começo deste mês, o dirigente ganhou o reforço de Rafinha após conduzir o futebol são-paulino em meio à crise que culminou no fim da gestão Casares.