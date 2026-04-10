Torcedores de Inter e Grêmio apontam favorito para o Gre-Nal 452; veja o vídeo

É semana de Gre-Nal e fica aquela pergunta no ar: quem é o favorito, Grêmio ou Inter?

Entre os clubes, historicamente, se evita falar sobre o assunto. Mas o técnico do Inter, Paulo Pezzolano, chegou ao Rio Grande do Sul determinado a quebrar essa tradição. Antes dos Gre-Nais da final do Gauchão, disse que o favorito era o Grêmio. Agora, em vista do primeiro clássico do ano pelo Brasileirão, afirmou o contrário:

— O trabalho foi melhorando o time. E, na história do Inter, no Brasileirão tem mais vitórias. Então estamos em casa e os favoritos somos nós — declarou em entrevista coletiva após a vitória sobre o Corinthians, no último domingo (5).

Mas será que a torcida tem toda essa confiança? Zero Hora foi à Orla do Guaíba, em Porto Alegre, descobrir.

— Eu acho que é o Inter o favorito. Os últimos jogos demonstraram isso pros torcedores. E a tendência é só evoluir daqui pra frente — disse um integrante de um grupo de corrida.

— Favorito é o Grêmio pelo investimento. Mas como bom colorado, e como o jogo é no Beira-Rio, eu confio plenamente que o Inter vai buscar o resultado positivo — opinou outro corredor.

Entre os gremistas, a expectativa é de resultado favorável, mesmo jogando na casa do rival:

— Favorito é o Grêmio sempre. O Grêmio vai entrar sempre para ganhar, por mais que atualmente não esteja tão bem, é sempre Grêmio. Acho que dá 1 a 0 e é goleada pra nós — falou um torcedor.

Confira todos os depoimentos no vídeo acima.

O Gre-Nal 452 ocorre no sábado (11), Às 20h30min, no Beira-Rio. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

Produção: Carol Fraga