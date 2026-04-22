Toluca denuncia racismo contra o brasileiro Helinho em jogo do Campeonato Mexicano

O Toluca denunciou, nesta terça-feira, que o atacante Helinho, revelado pelo São Paulo, foi alvo de insultos racistas em jogo contra o América do México, em partida válida pelo torneio Clausura, no último sábado. O confronto foi disputado no estádio Banorte (antigo Azteca).

Em um jogo bastante tumultuado, o brasileiro foi expulso por trocar agressões com Alejandro Zendejas, do América, e ainda se envolveu em outro incidente na sequência com Henry Martín, capitão do time adversário.

Por meio de nota oficial, o Toluca divulgou que seu atleta foi alvo de racismo e mostrou toda a sua indignação. A diretoria cobrou rigor das autoridades para que os culpados sejam punidos.

"Condenamos de maneira enérgica e categórica os atos e insultos racistas dirigidos ao nosso jogador Hélio Nunes "Helinho" após a sua expulsão contra o América. Helinho e sua família têm sido vítimas de assédio, insultos e ataques racistas, não apenas naquele dia, no estádio, mas também nos dias seguintes, através das redes sociais", afirmou o Toluca.

Em postagem nas redes sociais, a agremiação mexicana fez ainda uma publicação com a imagem do atacante beijando o escudo e a inscrição "Estamos contigo", em mais uma forma de solidariedade.

Diante dos ataques discriminatórios contra Helinho, o Toluca vai colaborar com uma investigação aberta pela Comissão de Gênero e Diversidade da Federação Mexicana de Futebol (FMF) "para definir as responsabilidades correspondentes".

Pela confusão, Helinho foi punido com suspensão de três jogos e multa "pela conduta violenta e altercações dentro do estádio." O ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino perderá os últimos jogos da fase de classificação do Clausura, contra Mazatlán e León, e a partida de ida das quartas de final.