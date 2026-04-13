Titular da Argentina sofre lesão séria no joelho direito e pode ficar fora da Copa do Mundo

O zagueiro Cristian "Cuti" Romero se tornou o mais novo problema do técnico Lionel Scaloni. O jogador sofreu uma lesão ligamentar colateral do joelho direito pode ficar fora dos gramados por até oito semanas. Assim, o defensor corre o risco de desfalcar a seleção da Argentina na Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A contusão ocorreu na derrota de 1 a 0 do Tottenham para o Sunderland, neste domingo, em partida válida pela 32ª rodada da Premier League. O argentino se machucou na tentativa de proteger a bola em sua defesa. Ele foi empurrado pelo adversário e se chocou com o goleiro Antonin Kinsly.

O jogador ainda tentou voltar, mas não suportou as dores e deixou o gramado chorando ao ser substituído, num claro sinal de preocupação com a contusão.

O Tottenham já realizou exames de imagem , mas ainda não divulgou o resultado. No entanto, a suspeita é de que a contusão é grave. Diante deste cenário, Lionel Scaloni agora aguarda um diagnóstico para saber se vai precisar chamar um outro nome para compor o seu sistema defensivo.