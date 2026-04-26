Time Brasil é tetracampeão dos Jogos Sul-americanos da Juventude com recorde de medalhas

Nadador Davi Vallim ganhou nove medalhas. Leo Barrilari / Divulgação/COB

O Time Brasil manteve a hegemonia continental e encerrou os Jogos Sul-Americanos da Juventude, disputados no Panamá, com ampla liderança no quadro de medalhas. Com 157 pódios (58 ouros, 51 pratas e 48 bronzes), o Brasil segue sendo o único vencedor de todas as edições da competição.

A delegação brasileira bateu seu próprio recorde, superando Santiago 2017, quando havia conquistado 152 medalhas.

— Um dos nossos objetivos era ser tetracampeão dos Jogos. Chegamos como favoritos, mas na hora da disputa nada é fácil, ainda mais para equipes tão jovens. Por isso o Comitê Olímpico do Brasil fez de tudo para entregar um ótimo nível de serviços para que os atletas tivessem toda a estrutura necessária para fazer o melhor possível — comenta o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Laporta.

A Venezuela ficou em segundo, com 33 medalhas de ouro, 21 de prata e 29 de bronze, num total de 83 pódios. Com um ouro a menos, a Argentina alcançou o terceiro lugar. Os argentinos ainda levaram 39 pratas e 34 bronzes, totalizando 105 medalhas.

O quarto lugar ficou com a Colômbia, com 89 (26 ouros, 19 pratas e 44 bronzes). O Chile, com 18 ouros, 15 pratas e 27 bronzes completou o top 5 do quadro de medalhas.

Destaques individuais

Brasil foi campeão do Flag Football. Leo Barrilari / Divulgação/COB

Os destaques da participação brasileira foram Davi Vallim, da natação, que deixou o Panamá com oito ouros e uma prata e só foi superado pela também nadadora argentina Agostina Hein, que ganhou nove ouros e um prata, confirmando sua condição de favorita, após ter disputado os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Já o também nadador Kauã Santos ganhou todas as cinco provas que participou. O Brasil ainda levou medalhas em esportes coletivos como Futsal masculino e Flag Football masculino.