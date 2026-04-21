Timberwolves e Hawks viram no final e surpreendem Nuggets e Knicks nos playoffs da NBA

A rodada desta segunda-feira dos playoffs da NBA foi de surpresas. Favoritos e jogando em seus ginásios, Denver Nuggets e New York Knicks tiveram vantagem de dois dígitos no placar e não aproveitaram, permitindo as viradas no quarto período para Minnesota Timberwolves e Atlanta Hawks, respectivamente, empatando as série dos playoffs por 1 a 1 e se vendo obrigados a reagir como visitantes.
Os Nuggets largaram seu segundo jogo com impressionante primeiro quarto de 39 a 25, vantagem devolvida de imediato a seguir e empate no intervalo. Jamal Murray (30) e Nikola Jokic (24) combinaram para 54 pontos, mas acabaram surpreendidos por Anthony Edwards.
O armador dos Timberwolves anotou um double-double de 30 pontos e 10 rebotes e acabou decisivo no triunfo por 119 a 114. Depois de andar praticamente o jogo todo atrás do marcados, os visitantes viraram restando 4 minutos, com 108 a 107. Restando dezenove segundos, Braun teve chance da igualdade, mas falhou em um dos lances livres em falta. Enterrada de DiVicenzo fechou a vitória dos Timberwolves.
O New York Knicks também começou a partida no Madison Square Garden passando a impressão que não encontraria dificuldades para abrir 2 a 0 na série ao logo abrir nove pontos de vantagem - foi ao intervalo com sete de frente.
A intensidade se manteve depois do descanso e o triunfo parecia certo. Restando os últimos 12 minutos da partida, eram sossegados 12 pontos de frente. Ocorre que a equipe sofreu um apagão na parcial decisiva e levou a improvável virada. A enterrada de Jhonson restando 10 segundos colocou o Hawks na frente com 107 a 103.
Brunson ainda acertou de três rapidamente, e os Knicks fizeram a falta. McCollum falhou nos dois arremessos, dando chance aos Knicks, que falharam na tentativa final com Bridges, restando um segundo, na derrota por 107 a 106.
O único favorito a mostrar forças foi o Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell, autor de 30 pontos na vitória por 115 a 105, abrindo 2 a 0 na série contra o Toronto Raptors.
CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:
Cleveland Cavaliers 115 x 105 Toronto Raptors
New York Knicks 106 x 107 Atlanta Hawks
Denver Nuggets 114 x 119 Minnesota Timberwolves
CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:
Boston Celtics x Philadelphia 76ers
Los Angeles Lakers x Houston Rockets
Detroit Pistons x Orlando Magic