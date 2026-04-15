Técnico brasileiro faz história na NBA e lidera Blazers aos playoffs; Hornets eliminam Heat no play-in

Tiago Splitter liderou os Blazers aos playoffs. KATE FRESE / NBAE / Getty Images via AFP

Tiago Splitter fez história na NBA na noite desta terça-feira (14). Ele se tornou o primeiro técnico brasileiro e também o único latino da história a avançar nos playoffs da principal liga de basquete do mundo. Do banco de reservas, ele liderou o Portland Trail Blazers na emocionante vitória de 114 a 110 sobre o Phoenix Suns, em jogo válido pelo play-in.

É a primeira vez que a equipe chega a esta etapa eliminatória da competição desde 2021. Mesmo jogando fora de casa, a equipe visitante conseguiu se superar e assegurar a vitória e a classificação.

Emocionado, Splitter comentou sobre o feito e a representatividade que isso vai ter para o basquete nacional.

— É um momento especial para mim e para o Brasil. Representar o basquete brasileiro nesta plataforma que é a NBA. É um orgulho enorme. Muita gente me ligando, me mandando mensagem: "continue representando o Brasa". Acho que foi uma caminhada longa para estar aqui, mas estou orgulhoso de poder representar as nossas cores — disse Splitter.

Encontro contra ex-franquia

Na entrevista coletiva, ele comentou sobre o adversário dos playoffs e já prevê muita dificuldade diante do San Antonio Spurs, franquia pela qual Splitter foi campeão como jogador, e que terminou a fase de classificação na segunda colocação da Conferência Oeste.

— Vai ser uma série muito difícil, um dos melhores times da NBA, um elenco recheado de jogadores jovens, mas de muito futuro. Wembanyama é uma grande estrela obviamente e com certeza será muito difícil — afirmou Splitter na coletiva.

O jogo foi marcado por alternâncias no placar. Mesmo com uma desvantagem de 11 pontos no quarto final, a equipe do treinador brasileiro conseguiu reagir e assegurou o resultado positivo. Cestinha do duelo, o destaque ficou por conta de Deni Avdija, que anotou 41 pontos. Já pelo lado dos Suns, Jalen Green foi o maior pontuador, com 35.

Com a vitória, os Blazers vão enfrentar o San Antonio Spurs em uma série melhor de sete jogos a partir de domingo (19). Já os Suns terão sua última oportunidade de classificação nesta sexta-feira (17), contra o vencedor de Golden State Warriors e Los Angeles Clippers.

Quem passar deste encontro garante a oitava posição e enfrentará o atual campeão e líder do Oeste, Oklahoma City Thunder, na primeira rodada dos playoffs.

Início do play-in no Leste

Antes do triunfo dos Blazers, o play-in começou na Conferência Leste. Em Charlotte, os Hornets venceram o Miami Heat por 127 a 126, em duelo que foi definido na prorrogação.

O Heat teve a chance de vencer no tempo normal, mas errou a cesta com Tyler Herro. No tempo extra, Lamelo Ball fez para os Hornets e definiu o placar. A franquia de Miami até teve a chance de virar, mas Miles Bridges deu um toco no fim.