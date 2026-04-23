Thunder e Pistons vencem no fechamento do segundo jogo das séries dos playoffs da NBA

Shai brilhou em mais uma partida. JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Todas as séries dos playoffs da NBA já tiveram duas partidas disputadas. Cinco estão empatadas, enquanto três têm equipes vencendo por 2 a 0.

Na quarta-feira (22), o atual campeão Oklahoma City Thunder venceu pela segunda vez o Phoenix Suns. Na outra partida da noite, o Detroit Pistons igualou o placar com o Orlando Magic.

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Oklahoma City Thunder 120 x 107 Phoenix Suns

Foi mais uma partida dominada por Shai Gilgeous-Alexander, com 37 pontos marcados. Além disso, o armador distribuiu nove assistências para seus companheiros.

Pelo lado dos Suns, Dillon Brooks contribuiu com 30 pontos. A equipe, no entanto, reclamou bastante da arbitragem da NBA. Devin Booker, na coletiva após o jogo, disse que os árbitros precisam ser investigados por conta de algumas marcações.

A série vai para Phoenix e o terceiro jogo será no sábado (25), às 16h30min.

Detroit Pistons 98 x 83 Orlando Magic

Depois de um primeiro jogo ruim, os Pistons deram a volta por cima e igualaram a série. Cade Cunningham comandou a vitória, marcando um duplo-duplo de 27 pontos e 11 assistências. Outros cinco jogadores contribuíram com mais de dois dígitos de pontuação.

O Magic teve um desempenho ofensivo bem abaixo. Ninguém passou dos 20 pontos e o aproveitamento nos arremessos foi de apenas 33%, com 26 acertos em 80 tentativas. A série vai para Orlando e o terceiro jogo será no sábado, às 14h.

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