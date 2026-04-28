Thunder confirma favoritismo e avança nos playoffs com 'varrida' sobre o Phoenix Suns na NBA

O Oklahoma City Thunder confirmou o seu favoritismo na noite desta segunda-feira, no Mortgage Matchup, Center e garantiu uma classificação sem sustos sobre o Phoenix Suns. Liderados pelo ala-armador Shai Gilgeous-Alexander, os atuais campeões da NBA completaram a "varrida" diante rival ao vencer o jogo quatro por 131 a 122.

O atleta canadense mais uma vez foi o destaque da partida. Ele encerrou o duelo com 31 pontos e oito assistências e foi o termômetro do time controlando o confronto na casa do adversário.

"Atuamos da maneira correta. Fomos agressivos e os companheiros jogaram uns pelos outros. Temos uma fórmula de atuação e tentamos impor o nosso ritmo sempre que entramos em quadra", comentou o protagonista da noite.

Mesmo desfalcado de Jalen Williams, o Thunder manteve uma boa intensidade, contou com um aproveitamento de 53,7% nos arremessos e converteu 17 bolas de três pontos.

Cabeça de chave número um, a franquia de Oklahoma avança às semifinais e agora aguarda o vencedor do confronto entre as equipes do Los Angeles Lakers e Houston Rockets.

Já pelo lado dos anfitriões, Devin Booker foi quem mais pontuou: 24. Dillon Brooks e Jalen Green também foram eficientes nos arremessos (cada um assinalou 23 pontos) mas não conseguiram frear o ímpeto do Thunder que fechou a série em 4 a 0 e segue no torneio.

Quem também entrou em quadra nesta segunda-feira foi o Denver Nuggets, que derrotou o Minnesota Timberwolves por 125 a 113. A vitória na Ball Arena evitou a eliminação dos anfitriões e forçou o jogo seis dos playoffs. Na série, os Wolves lideram a disputa por 3 a 2.

Nikola Jokic foi o nome da partida ao sacramentar um 'triple-double'. O gigante sérvio anotou 27 pontos, deu 16 assistências e ainda pegou 12 rebotes sendo decisivo para o resultado positivo.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

Orlando Magic 94 x 88 Detroit Pistons

Phoenix Suns 122 x 131 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 125 x 113 Minnesota Timberwolves

ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA TERÇA-FEIRA

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Atlanta Hawks