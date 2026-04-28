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Otimismo

"Terei minhas chances", diz Jódar, antes do duelo contra Sinner em Madri

Jódar, de 19 anos, enfrenta Sinner após vencer Kopriva; partida pode ocorrer com teto fechado devido à previsão de chuva.

AFP

Zero Hora

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