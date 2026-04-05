Tenista espanhol vence duelo de gerações em Marrakech e se junta a Fonseca em precocidade

Jodar e seu primeiro troféu de ATP. ATP Tour / Divulgação

O tenista espanhol Rafael Jodar, de 19 anos, conquistou seu primeiro troféu do circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) ao vencer neste domingo (5) o duelo de gerações com o argentino Marco Trungelliti, de 36, por 2 a 0 (6/3 e 6/2), em apenas 69 minutos, na decisão do ATP 250 de Marrakech, no Marrocos.

Jodar vai aparecer na 57ª posição do ranking na segunda-feira e se juntou ao brasileiro João Fonseca como os únicos nascidos em 2006 ou depois a conquistarem títulos na ATP. O espanhol é menos de um mês mais novo do que Fonseca, que já acumula dois troféus (Basileia e Buenos Aires) no circuito.

— É incrível. Não tenho palavras para descrever o que sinto agora. Estou superfeliz. Foi minha primeira vez em Marrakech e no Marrocos — afirmou o jogador que iniciou a temporada como 168º do mundo.

Profissional desde dezembro, após duas temporadas no circuito universitário dos EUA defendendo a Universidade de Virginia, é o sexto espanhol a levantar um troféu antes dos 20 anos, se juntando a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero e Tommy Robredo. Destes, apenas Robredo, que foi quinto do mundo, não chegou ao topo do ranking.

A decisão

Rafael Jodar não deu chances ao rival neste domingo, acertando 16 "winners" contra apenas 3 do argentino e vencendo 86% dos pontos disputados com seu primeiro serviço.

— Levei um chute deste jovem hoje. Eu tentei competir — afirmou Trungelliti, que protagonizou a quinta final com a maior diferença de idade da ATP (desde 1990).