'Temos que acreditar', diz Flick antes de decisão contra o Atlético na Champions

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, admitiu nesta segunda-feira (13) a dificuldade de reverter o confronto contra o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas considerou que sua equipe precisa acreditar na classificação.

"Temos que acreditar que podemos conseguir, e tenho a sensação de que a equipe está nesse caminho", disse Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo de volta no Estádio Metropolitano.

O Barça terá que reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na semana passada, no Camp Nou.

"Temos que jogar como equipe, com união. Isso é importante para amanhã", afirmou o treinador alemão. "Sabemos que temos muitos jogadores de imensa qualidade, mas o mesmo se aplica ao Atlético".

Flick não poupou elogios ao jovem atacante Lamine Yamal, que terá a responsabilidade de assumir o protagonismo na equipe catalã no jogo desta terça-feira.

"Ele é o melhor do mundo no momento em situações de um contra um e, é claro, temos que ajudá-lo", explicou.

O técnico do Barça também pareceu ter deixado para trás a polêmica em torno do pênalti não marcado no jogo de ida por toque de mão na área do zagueiro do Atlético Marc Pubill.

"Agora estou tranquilo, mudei", disse Flick, para quem o francês Clément Turpin, que vai apitar o jogo no Metropolitano, é um árbitro experiente e sobre o qual não tem dúvidas.

Em um tiro de meta no início do segundo tempo, o goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola para Pubill, que pareceu entender que ele deveria fazer a cobrança, e então pegou a bola com a mão antes de devolvê-la ao goleiro com o pé.

O lance causou indignação em Flick e no Barça, que apresentaram uma reclamação formal à Uefa.